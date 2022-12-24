شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة البطولة العربية لتنس الطاولة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تجرى اليوم السبت اللجنة المنظمة للبطولة العربية لاندية تنس الطاولة، قرعة البطولة باخد فنادق القاهرة ، لتحديد و معرفة أطراف المنافسات، للبطولة التى يشارك فيها 39 فريقا.

ويشارك فى البطولة 6 فرق من مصر في منافسات الرجال والسيدات، هى الأهلى والزمالك وإنبى على مستوى السيدات، والأهلى والزمالك وجزيرة الورد على مستوى السيدات.

وعقدت الجمعية العمومية لاتحاد تنس الطاولة خلال الأيام الماضية، وشهدت الموافقة على إلغاء بند 8 سنوات، وتم فتح باب الترشيح للأعضاء وإلغاء القائمة المغلقة.

كما تم عرض تقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية، وتمت الموافقة على القوائم المالية واعتمادها.