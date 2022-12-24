شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يختتم استعداداته لمواجهة حرس الحدود فى الدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل لاعبو فريق البنك الأهلى بقيادة حلمى طولان استعداداتهم لمواجهة حرس الحدود بملعب النادى في العجوزة، ضمن مباريات الجولة التاسعة في بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وكان لاعبو فريق البنك الأهلى غادروا مقر النادى عقب انتهاء المران للسفر إلى الإسكندرية والدخول فى معسكر مغلق بأحد الفنادق قبل مواجهة حرس الحدود.

وعقد حلمى طولان، المدير الفنى، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران وطالبهم بالتركيز في المباريات المقبلة وتحسين وضع الفريق في جدول الترتيب، وشدد لهم على ثقته التامة في قدراتهم الفنية.

ويلاقى فريق البنك الأهلى نظيره حرس الحدود، ضمن مباريات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد المكس بالإسكندرية.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 6 نقاط، حيث تمكن من الفوز في مباراة واحدة وتعادل في ثلاث والهزيمة في أربع مباريات.



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