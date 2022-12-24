شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم السبت 24 /12 / 2022 فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم السبت، 4 مباريات قوية في إطار منافسات الأسبوع التاسع من بطولة الدورى المصرى الممتاز، بين أسوان وإنبي، حرس الحدود مع البنك الأهلى، غزل المحلة مع فاركو، وأخيرا فيوتشر مع طلائع الجيش.

موعد مباراة أسوان وإنبي في الثالثة إلا ربع عصرا، يواجه فريق أسوان نظيره فريق إنبي على استاد أسوان، في مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات منخفضة، حيث سقط فريق أسوان أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية، في حين سقط إنبي أمام الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف فى نفس الجولة.

يحتل فريق أسوان المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط جمعها من 8 لقاءات، حيث حقق الفوز فى مباراتين وسقط في 6 مواجهات ولم يعرف التعادل، سجل لاعبوه 7 أهداف واستقبلت شباكهم 11 هدفا.

ويحتل إنبى المركز الـ15 في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز بعد خوضه لـ8 مباريات جمع منها 6 نقاط فقط بعد الفوز في لقاء وحيد كان أمام البنك الأهلى والتعادل في 3 مواجهات وخسارة 4 لقاءات كان آخرها أمام الإسماعيلى في الجولة الماضية من الدوري.

موعد حرس الحدود والبنك الأهلي

وفي الخامسة مساء، يبحث فرىق حرس الحدود عن الفوز الأول له في الدوري عندما يستضيف البنك الأهلي على استاد المكس، في مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات ضعيفة، حيث تلقى حرس الحدود هزيمة كبيرة أمام الزمالك برباعية نظيفة في الجولة الماضية، بينما خسر البنك الأهلي أمام طلائع الجيش بهدف نظيف في نفس الجولة.

ويحتل فريق حرس الحدود المركز الأخير فى ترتيب جدول الدورى برصيد 3 نقاط جمعها من 3 تعادلات والهزيمة في 5 مواجهات ولم يتذوق الفريق طعم الفوز منذ صعوده للممتاز، سجل لاعبوه هدفا واحدا واستقبلت شباكهم 10 أهداف.

في المقابل، يحتل فريق البنك الأهلي المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 7 نقاط من 8 مواجهات، حيث فاز في مباراة وتعادل فى 4 مواجهات وخسر 3 لقاءات، سجل لاعبوه 6 أهداف واستقبلت شباكهم 9 أهداف.

موعد مباراة غزل المحلة وفاركو وفي الخامسة مساء، يستضيف فريق غزل المحلة نظيره فريق فاركو على استاد المحلة، في مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات منخفضة، حيث سقط غزل المحلة أمام فيوتشر بهدف نظيف في الجولة الماضية، بينما خسر فاركو أمام الأهلى في الثواني الأخيرة بهدفين مقابل هدف فى نفس الجولة.

يحتل فريق غزل المحلة المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 16 نقطة حيث تمكن من الفوز في 5 مباريات والهزيمة في مباراتين والتعادل في مباراة واحدة.

في المقابل، يحتل فاركو المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 7 نقاط بعدما لعب 8 مباريات حقق الفوز فى لقاء وحيد وتعادل فى 4 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه 5 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف.

موعد مباراة فيوتشر وطلائع الجيش

وفي السابعة مساء، يصطدم فريق فيوتشر بفريق طلائع الجيش على استاد الأهلي والسلام، في مباراة صعبة على كلا الفريقين، حيث حقق فيوتشر فوزا صعبا على غزل المحلة بهدف نظيف في الجولة الماضية، فيما حقق الطلائع انتصارا على البنك الأهلي بهدف نظيف في نفس الجولة.

يحتل فريق فيوتشر المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 18 نقطة من 8 مباريات، حيث حقق الفوز فى 5 مواجهات وتعادل في 3 لقاءات ولم يتعرض الفريق لأي خسارة، سجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه هدفين فقط.

في المقابل، يحتل طلائع الجيش المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط، بعدما لعب 8 مباريات فاز فى 3 مباريات وتعادل فى لقاء وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 14 هدفا.