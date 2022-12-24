شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الترسانة: 3 ركلات جزاء لم تحتسب أمام السكة الحديد ونطالب بتطبيق الـ"var" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق طارق السعيد، رئيس نادى الترسانة، على أزمة مباراة فريقه مع السكة الحديد في القسم الثانى والتي تم إلغاؤها بعد الاعتداء على حكم اللقاء محمود الدسوقى، موضحاً أنه يكنّ كل الاحترام والتقدير لنادى السكة الحديد ومجلس إدارته.

وقال السعيد خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "on time sports 2" إن التحكيم أهدر حقهم في مباراة السكة الحديد ورفض الحكم احتساب ثلاث ركلات جزاء واضحة لصالح الترسانة.

وأكد رئيس نادى الترسانة أنه ضد العنف الشغب الذى شهدته مباراة فريقه أمام السكة الحديد في القسم الثانى، مشيراً إلى أنه نزل إلى أرض الملعب بنفسه لامتصاص غضب الجمهور واللاعبين والجهاز الفني رغم اقتناعه إن الحكام اخطئوا وتسببوا فى إثارة غضب الجميع.

وأوضح السعيد أن ما حدث في مباراة الترسانة والسكة الحديد لا يرضيه، مطالباً بتطبيق تقنية الفيديو في القسم الثانى للحد من أخطاء الحكام، مشيراً إلى أنه سيتقدم بمذكرة إلى اتحاد الكرة صباح السبت متضمنة "فلاشة" بها جميع ركلات الجزاء التى لم تحتسب للترسانة.

وتعود الواقعة إلى قرار الحكم محمود دسوقى بإلغاء مباراة السكة الحديد و الترسانة عقب التعدى عليه من قبل الجمهور المتواجد في المدرجات ضمن مباريات الجولة الـ11 من مجموعة القاهرة بدورى القسم الثانى، والتى أقيمت على استاد نادى الترسانة.

وكان فريق الترسانة متقدما على نظيره السكة الحديد بهدف دون رد حتى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، حيث قام الحكم محمود دسوقى باحتساب ركلة جزاء لفريق السكة الحديد ليقوم بعض الجمهور المتواجد بالاعتداء على الحكم وبعض من أفراد الجهاز الفني لفريق السكة الحديد أيضا.

وقام أحد المتواجدين داخل ملعب المباراة باقتحام أرضية الملعب متوجهًا إلى الدسوقي، وانهال عليه بالسب والتعدي اللفظي ثم اشتباك بالأيدي، لتتفاقم الأمور ويزيد عدد المتواجدين داخل أرضية الملعب.