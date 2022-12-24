الامارات | الاستعراض الرملي ينطلق اليوم في مهرجان ليوا الدولي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم وغداً تحديات مميزة ضمن مهرجان ليوا الدولي، وهي بطولة الاستعراض الرملي للسيارات على كثبان تل مرعب في استمرار للبطولات والأنشطة الرياضية مع فعاليات وأحداث المهرجان الذي يقام بتنظيم نادي ليوا الرياضي وبالتعاون مع دائرة السياحة والثقافة – أبوظبي. ويستقطب الاستعراض الرملي حضوراً كبيراً لمحترفي هذه الرياضة في فئاتها المختلفة وهي فئة 8 سلندر، و6 سلندر والهايلوكس، ومن المقرر أن تقام اليوم فئتي 6 سلندر والهايلوكس ثم يخصص يوم غد لفئة 8 سلندر.