الامارات | الجزائري سعيدي بطلاً لسباق الفردي العام في بطولة العرب للدراجات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أربك انسحاب بطل الإمارات يوسف ميرزا، من سباق الفردي العام، أمس، حسابات المنتخب الوطني، ليفقد فرصته في الحصول على ميدالية عربية جديدة بعد أن تأثر بإصابته في الفم قبل السباق بيوم، ورغم تحامله على الإصابة من أجل المشاركة، لكنه لم يكمل السباق لينسحب، ثم أتبع ذلك انسحاب أحمد المنصوري أيضاً بسبب إصابة عضلية، ليفقد المنتخب الوطني فرصة الحصول على ميدالية أمس.

وفاز الجزائري نسيم سعيدي بالمركز الأول والميدالية الذهبية في سباق الفردي العام ضمن البطولة العربية للدراجات، والذي أقيم في كلباء لمسافة 125 كم، بمشاركة 57 دراجاً من تسع دول عربية، وهو السباق المعتمد رسمياً في الاتحاد الدولي. وجاء في المركز الثاني دراج منتخب سورية أسامة صباهي وحصل على الفضية، وحل المغربي الحسين صباحي في المركز الثالث ونال البرونزية.

وفي منافسات الفردي العام تحت 23 سنة حصد البطل السوري ولاعب نادي أبوظبي للدراجات أسامة صباهي الذهبية، وجاء في المركز الثاني أحمد مدني من البحرين، وحمزة عماري من الجزائر في المركز الثالث. وفي ترتيب المنتخبات حصل المنتخب الجزائري على الذهبية، وحل ثانياً المنتخب البحريني، وثالثاً المنتخب المغربي.

وكان اليوم السادس قد شهد سباق فردي عام ناشئين ونجحت فيه السعودية من حسم المركز الأول، وجاء المنتخب الجزائري في المركزين الثاني والثالث، وفي ترتيب الفرق فاز المنتخب العراقي بالترتيب العام والميدالية الذهبية، وحل المنتخب المصري في المركز الثاني ثم الجزائر ثالثاً. من جانب آخر تعقد اللجنة المنظمة اليوم في مقر إقامة المنتخبات بالشارقة، الاجتماع الفني الخاص بالسباقات الجبلية التي تقام يوم غد وبعد غد في الشارقة.

وشهد السباقات وقام بتتويج الأبطال الشيخ فيصل بن حميد القاسمي، رئيس الاتحاد العربي للدراجات، والأميرة مشاعل بنت فيصل آل سعود، رئيسة اللجنة النسائية بالاتحاد السعودي والعربي للدراجات، والدكتور وجيه عزام نائب رئيس الاتحاد العربي، ومنصور بوعصيبة رئيس اللجنة المنظمة، رئيس اتحاد الإمارات، وياسر الدوخي مدير البطولة.

وقام الاتحاد العربي، على هامش اليوم الأخير لمنافسات الطريق، بتكريم المنتخب المصري بدرع التفوق العام للمنتخبات لعام 2021، كما تم تكريم حكام الاتحاد الدولي والعربي الموجودين بالبطولة. وحافظ المنتخب الإماراتي على صدارة البطولة العربية المجمعة برصيد 24 ميدالية، منها 13 ذهبية، وسبع فضيات وأربع برونزيات، متفوقاً على المنتخب الجزائري صاحب الـ25 ميدالية، لكنه أحرز ثماني ذهبيات، و10 فضيات، وسبع برونزيات، وذلك قبل يومين من ختام البطولة العربية الإثنين المقبل، بعد إقامة سباقات بطولة الدراجات الجبلية الأحد والإثنين.

• الإمارات تتصدر ترتيب البطولة العربية المجمعة بـ24 ميدالية، بينها 13 ذهبية، مقابل 25 ميدالية، منها ثماني ذهبيات للجزائر في المركز الثاني.