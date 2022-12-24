الامارات | يليلي والسدراني والحوسني في صدارة ثلاثية لكأس الشطرنج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لحق محمد يليلي (الفجيرة) بزميله في النادي عمران السدراني (حامل اللقب) وعمران الحوسني (أبوظبي) في صدارة بطولة الرجال لكأس رئيس الدولة للشطرنج، التي ينظمها نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، ويشارك فيها 17 نادياً يمثلها 105 من نخبة لاعبي الإمارات. ويتساوى الثلاثي المتصدر بست نقاط لكل منهم.

وواصلت وافية درويش المعمري (العين)، تمسكها بصدارة السيدات بعد تعادلها مع عائشة سيف آل علي (الشارقة)، لترفع رصيدها إلى ست نقاط ونصف.

وتمكن محمد آل علي (الفجيرة) من البقاء على قمة ترتيب الناشئين، بحصده النقطة السابعة. واقتربت عنود عيسى (الشارقة) من لقب الفتيات، بعد فوزها بالجولة الثامنة على حساب هلا أمين (دبي)، لترفع رصيدها إلى ست نقاط ونصف.