الامارات | الجزيرة يطمع في «غيابات» الظفرة للاقتراب من «الصدارة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى الجزيرة إلى مواصلة انتصاراته عندما يستضيف الظفرة في الجولة الـ12 من دوري أدنوك للمحترفين الساعة 16:45 مساءً، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، إذ يمتلك 20 نقطة في المركز السادس، أما الظفرة ففي المركز الـ14 بـ4 نقاط.

ويطمع الجزيرة في أن يستفيد من غياب عدد كبير من لاعبي الظفرة لأسباب مختلفة للاقتراب من فرق الصدارة، وأبرز غيابات الظفرة، المهاجم الهولندي فريدي، الذي يعاني ارتفاعاً في درجة الحرارة، وأحمد فوزي الذي يغيب بسبب اتفاقية الإعارة مع الجزيرة، كما يغيب الثنائي سعيد الكثيري وعبدالله الحمادي للإصابة، بينما يواصل راشد مهير استكمال برنامجه العلاجي.

ويدخل الجزيرة اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما استعاد انتصاراته بتغلبه خارج أرضه على البطائح بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ويراهن على مواصلة الهداف التاريخي للفريق علي مبخوت تألقه، إذ يتصدر ترتيب الهدافين برصيد 11 هدفاً، بعدما أحرز هدفين في البطائح، ليتساوى في الصدارة مع لاعب العين، التوغولي لابا كودجو.

ولم يحقق الظفرة الفوز على الجزيرة في الدوري منذ أكثر من 4 سنوات. وخسر الظفرة في الجولة الماضية أمام عجمان، ولم يفز منذ بداية الموسم سوى في مباراة واحدة من أصل 11.

• 20 نقطة للجزيرة السادس، مقابل 4 نقاط للظفرة في المركز الـ14.