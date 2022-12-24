اخبار الرياضه

الامارات | الخاطري أول مُحكِّمة إماراتية في كأس آسيا للقوس والسهم

0 نشر
سيد مصطفى ■ الشارقة 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الخاطري أول مُحكِّمة إماراتية في كأس آسيا للقوس والسهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باتت شيخة الخاطري أول مُحكِّمة إماراتية في القوس والسهم على المستوى القاري، حيث شاركت تحكيمياً في منافسات بطولة كأس آسيا للقوس والسهم التي تقام في نادي الثقة للمعاقين بالشارقة حتى 25 الجاري. وأكدت الخاطري أهمية هذه المشاركة التحكيمية التي ترسخ عملياً قدراتها في هذا المجال، خصوصاً بعد تواجدها في البطولة العربية الحادية عشرة للرماية بالقوس والسهم التي استضافتها تونس في أكتوبر الماضي. وقالت في تصريح صحافي: «هذه خطوة ممتازة للغاية بكل تأكيد، فكل مشاركة تحكيمية في بطولة خارجية أو إقليمية تساعدني على صقل قدراتي، وتعزيز خبراتي».

في جانب آخر أكد رئيس اتحاد الإمارات للقوس والسهم الدكتور سعيد مصبح الكعبي، حرص الاتحاد على تبنّي منظومة عمل متكاملة تمكن جميع لاعبي ولاعبات منتخبنا الوطني من أداء أفضل الممارسات لتطوير قدراتهم، وصقل تجاربهم وإثراء الواقع الخاص بهذه اللعبة، لتحقيق نتائج واعدة تستشرف مستقبلها لرفع رايات الدولة في منصات التتويج العالمية. جاء ذلك خلال لقائه أعضاء المنتخب المشارك في بطولة آسيا.

وشدد الكعبي على أهمية استفادتهم من هذه المنافسة التي تشهد مشاركة نخبة من أفضل المنتخبات في القارة، بجانب اللاعبين المشاركين من الدول الإفريقية، بما يمثل الدافع القوي للارتقاء بالطموحات الوطنية المستقبلية في ظل الجهود التي يقوم بها الكادر الفني لتعزيز القدرات، وخوض التحدي بالرغبة الكبيرة في عكس الصورة المشرفة عن الإماراتية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا