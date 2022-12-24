الامارات | 42 ألف متفرج تابعوا مباريات دوري التنس العالمي بدبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل الحضور الجماهيري في النسخة الأولى من دوري التنس العالمي، والذي يتم تنظيمه بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ما يزيد على 42 ألف متفرج خلال ستة أيام ضمن البطولة التي تُقام مبارياتها في (كوكا كولا أرينا) بدبي. وتبلغ جوائز البطولة مليوناً ونصف المليون درهم، حيث يحصل البطل على مليون درهم، والوصيف على 500 ألف درهم.

وبلغ أيضاً عدد القنوات التلفزيونية الناقلة للحدث 125 قناة في مختلف القارات علاوة على التفاعل الإيجابي للاعبين والجمهور مع المباريات.وأسهم النجاح التنظيمي والفني والحضور الجماهيري الكبير والاهتمام الإعلامي في إعلان المنظمين بالاتفاق مع مجلس دبي الرياضي عن تنظيم النسخة الثانية في المكان والزمان نفسيهما العام المقبل 2023، مع العمل على رفع سعة المدرجات لاستيعاب حضور جماهيري أكبر. ويتصدر المنافسات فريق كايتس بـ77 نقطة، متقدماً على هاوكس الثاني بـ66 نقطة، فيما جاء إيجلز ثالثاً بـ65 نقطة، ثم فالكونز رابعاً بـ58 نقطة. ويختتم الدوري اليوم بالمباريات الختامية، ويحيي الحفل الفني منسق الأغاني الهولندي أرمين فان بيورن.