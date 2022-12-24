الامارات | «العميد» يبحث عن «طوق النجاة» أمام البطائح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبحث النصر عن طوق النجاة عندما يستضيف البطائح في انطلاق الجولة الـ12 من دوري أدنوك للمحترفين على استاد آل مكتوم بنادي النصر الساعة 16:45 عصر اليوم، ويخشى تكرار سيناريو مباراة دبا في الجولة الماضية، عندما خسر النصر على أرضه بهدف دون مقابل، وأصبح على حافة الهبوط إلى دوري الهواة لأول مرة منذ انطلاق النادي.

ويملك النصر 6 نقاط في المركز الـ12، ويستضيف البطائح صاحب المركز الـ11 بـ12 نقطة، وهو صاعد حديثاً إلى بطولة الدوري، ويملك ضعف عدد نقاط النصر، وكلا الفريقين تعرض للخسارة في الجولة الماضية، بعد أن خسر أيضاً البطائح أمام الجزيرة، لذلك ستكون المباراة مهمة للفريقين من أجل حصد النقاط الثلاث قبل توقف الدوري.

ويبحث الفريقان عن تصحيح الأخطاء، بعدما أكد مدرب النصر، الكرواتي توميتش، أن ما حدث في لقاء دبا لا يتكرر كثيراً في المباريات، وكان الفريقان تقابلا الشهر الماضي في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ونجح النصر في الفوز على أرضه بهدفين دون مقابل، قبل أن يخسر في مباراة العودة بنتيجة 2-1. وأكد الكرواتي توميتش، أن مباريات الدوري تختلف عن الكأس، ما يزيد من قوة لقاء اليوم.