الامارات | أبرز مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين
النصر - البطائح 16:45
الجزيرة - الظفرة 16:45
العين - الوصل 19:30
دوري الهواة
العروبة - الرمس 16:45
دبا الحصن - الحمرية 16:45
بينونة - التعاون 16:45
أسوان - أنبي 16:45
غزل المحلة - فاركو 19:00
الدوري السوداني
هلال الساحل - أهلي شندي 20:30
كوبر الخرطوم - الهلال 20:30
الدوري العراقي
الصناعة - الديوانية 15:00
الحدود - النجف 18:00
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