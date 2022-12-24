اخبار الرياضه

الامارات | أبرز مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين

النصر - البطائح 16:45

الجزيرة - الظفرة 16:45

العين - الوصل 19:30

دوري الهواة

العروبة - الرمس 16:45

دبا الحصن - الحمرية 16:45

بينونة - التعاون 16:45

أسوان - أنبي 16:45

غزل المحلة - فاركو 19:00

الدوري السوداني

هلال الساحل - أهلي شندي 20:30

كوبر الخرطوم - الهلال 20:30

الدوري العراقي

الصناعة - الديوانية 15:00

الحدود - النجف 18:00

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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