الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اتفاق

اقترب أحد أندية المحترفين من التوصل إلى اتفاق مع نادٍ منافس للتعاقد مع لاعب دولي على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية، بعدما حصل النادي على موافقة اللاعب الذي لا يشارك أساسياً مع فريقه في الفترة الحالية.

مدرب

وعد مدرب لنادٍ محترف مجلس الإدارة بأن يقوم بانتداب لاعبين موهوبين للانضمام إلى صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية، مستفيداً من العلاقات التي يتمتع بها في ناديه السابق لتعزيز صفوف فريقه الحالي.

نقاط

اقترح متابعون رياضيون لدوري الدرجة الأولى أن يقوم اتحاد الكرة بتنظيم ورشة عمل لشرح قوانين المشاركة في المباريات، وذلك بعد تكرار الأخطاء التي يقعون فيها أثناء المباريات وقادت إلى أخطاء إدارية مهدت للتفريط في نقاط ثمينة، خصوصاً للفرق التي تنافس على مراكز متقدمة.

دعم

شهد التدريب الرئيس لفريق بني ياس قبل لقاء شباب الأهلي حضور رئيس مجلس الإدارة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، وعدد من الأعضاء. ويقدم «السماوي» مستويات جيدة، وكان قد تعادل في الجولة الماضية أمام العين في مباراة مثيرة.

تكريم

حصل اللاعبون المتميزون في أكاديمية العين لكرة القدم على تكريم خاص من قبل لاعبي الفريق الأول، وذلك قبل التدريب الرئيس لمواجهة الوصل مساء اليوم.

منع

قرر اتحاد لعبة جماعية منع جميع منتسبي الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة من التحدث إلى وسائل الإعلام، علماً أن نشاط الاتحاد المعني يستدعي تواصله بشفافية مع الإعلام لنشر اللعبة وتطويرها.

تجديد

يحاول مسؤول بارز بشركة كرة القدم بأحد أندية المحترفين إقناع مدرب الفريق بتجديد عقده، وفقاً لاتفاق مبدئي سابق، وذلك حتى يستمر في قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، على الرغم من أن المدرب وضع شروطاً مالية لإدارة النادي قبل الموافقة على التجديد.

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