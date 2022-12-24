نزول الجماهير للملعب وضرب الحكام واللاعبين وإصابات بالجملة .. مهزلة في مباراة الترسانة والسكة الحديد

الشارقة - اميمة ياسر - شهدت مباراة السكة الحديد والترسانة، احداث مؤسفة من جانب نادي الترسانة، بعد التعدي على محمود الدسوقي حكم المباراة، بعد احتسابه ركلة جزاء لنادي السكة في الدقيقة الاخيرة من عمر المباراة.

ولم ينتهي الأمر على ذلك من قبل الجهاز الفني وإدارة نادي الترسانة، فبعد الاعتداء على طاقم التحكيم بقيادة محمود الدسوقي قامت جماهير نادي الترسانة بالاعتداء على الجهاز الفني واللاعبين، ورمي الكراسي على اللاعبين، مما أدي إلي إصابة مدلكي فريق السكة الحديد أحمد شعبان في الوجه والشيخاوي بكسر في اليد.

وقام محمود دسوقي بعدم استكمال المباراة، وعدم تسديد السكة الحديد ركلة الجزاء الذي حصل عليها.

اجتماع طاريء غدا

قررت لجنة المسابقات للقسم الثاني بالاتحاد المصري لكرة القدم عقد اجتماع طاريء غدا، السبت، لمناقشة أحداث مباراة الترسانة والسكة الحديد التي وقعت اليوم في دوري القسم الثاني.

وكان الحكم محمود دسوقى قرر إلغاء مباراة السكة الحديد و الترسانة عقب التعدى عليه من قبل الجمهور المتواجد في المدرجات ضمن مباريات الجولة الـ11 من مجموعة القاهرة بدورى القسم الثانى و التي أقيمت على ستاد نادى الترسانة منذ قليل .

وكان فريق الترسانة متقدم على نظيره السكة الحديد بهدف دون رد حتى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة حيث قام الحكم محمود دسوقى باحتساب ركلة جزاء لفريق السكة الحديد ليقوم بعض الجمهور المتواجد بالاعتداء على الحكم و بعض من افراد الجهاز الفني لفريق السكة الحديد أيضا .

وقام أحد المتواجدين داخل ملعب المباراة باقتحام أرضية الملعب متوجهًا إلى الدسوقي وانهال عليه بالسب والتعدي اللفظي ثم اشتباك بالأيدي، لتتفاقم الأمور ويزيد عدد المتواجدين داخل أرضية الملعب.