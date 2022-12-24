شكرا لقرائتكم خبر عن النجم الساحلى: تلقينا اتصالات غير رسمية من وسطاء للأهلى لضم "كريستو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حاتم الرقيق، رئيس قسم الإعلام والاتصال بنادى النجم الساحلى، إن هناك محادثات عبر وسطاء مقربين من الأهلى لم ترتقِ إلى الرسمية للتفاوض بشأن انتقال محمد الضاوى نحم الفريق التونسى للنادى الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأكد الرقيق خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة "ontime sports2" أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد اتصال رسمي من مسئولي النادى الأهلى لضم محمد الضاوي من النجم الساحلى التونسى، مشيراً إلى أنه لا يعلم علاقة أنيس أبو جلبان فيما يخص اهتمام النادى الأحمر بضم "كريستو".

ونفى رئيس قسم الإعلام والاتصال بنادى النجم الساحلى الأنباء التى ترددت حول تحديد قيمة الضاوي بمليون ونصف دولار، موضحاً أن كل شيء وارد في ملف رحيل "كريستو"، لافتاً إلى أن إدارة النجم التونسى تدرس كافة الأمور بشأن موقف اللاعب.

واختتم الرقيق حديثه عن العلاقة الجيدة التي تربط بين مسئولي النجم الساحلى ونظرائهم في الأهلى، مشيراً إلى أن كريستو من أفضل اللاعبين في الدورى التونسى وبات محط أنظار كبار الأندية بسبب مستواه اللافت للنظر.