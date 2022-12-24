شكرا لقرائتكم خبر عن رشيد أحمد يقود الداخلية لأول فوز فى الدورى بثنائية أمام بيراميدز.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الداخلية فوزاً مثيراً على نظيره بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على استاد بتروسبورت في إطار مواجهات الجولة الـ9 من بطولة الدوري المصرى الممتاز.

افتتح التسجيل لبيراميدز فاخرى لاكاي في الدقيقة 57 قبل أن يتعادل رشيد أحمد للداخلية في الدقيقة 73 ثم سجل ذات اللاعب الهدف الثانى للداخلية في الدقيقة 78.

بهذه النتيجة تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 17 ، في المركز الخامس بترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز حصدهم من 9 مباريات، حيث حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر مواجهتين كانت أمام الزمالك والداخلية، سجل لاعبوه 11 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف.

بينما ارتقى الداخلية إلى المركز الـ13 بجدول ترتيب الدورى، برصيد 7 نقاط، حصدهم من 9 مباريات، حقق الفوز في مباراة وحيدة وتعادل فى 4، وخسر 4 مواجهات، سجل لاعبوه 5 أهداف واستقبلت شباكهم 11 هدفاً.

وبدأ بيراميدز المباراة بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: أحمد الشناوي،خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - عبد الله مجدي،خط الوسط: عبد الله السعيد - إسلام عيسى - بلاتي توريه - مصطفى فتحي،خط الهجوم: فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أحمد سامي - محمود دونجا - محمد صادق - هشام محمد - أحمد فتحي - كريم حافظ - إبراهيم عادل - دودو الجباس

بينما دخل الداخلية المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى: رضا السيد،الدفاع: آلان كيمبادي – محمد خليفة نصير - محمد نجيب - مؤمن عاطف،الوسط: أحمد سيد عبد النبي - كليتشي شيميزين - عبد العزيز سيد – كريستوفر جوهان - وليد مصطفى،الهجوم: مصطفى فوزي.

ويتواجد على على دكة البدلاء: أحمد طارق سليمان – أحمد محمود – محمود شديد قناوي – محمود طلعت – سمير فكري – هشام صبري – حسين رجب – أحمد رشيد – عيسى عبد الله.