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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 23-12-2022 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها، أكد محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، أن قرعة بطولة أمم افريقيا أوقعت المنتخب في مجموعة قوية للغاية، موضحا أنه يعلم جيدا جميع المنتخبات المتواجدة في البطولة

محمود جابر: مجموعة مصر الأقوى.. والجماهير سلاحنا لحصد اللقب الأفريقى

أكد محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب ، أن قرعة بطولة أمم افريقيا أوقعت المنتخب في مجموعة قوية للغاية، موضحا أنه يعلم جيدا جميع المنتخبات المتواجدة في البطولة ولكن مجموعة مصر هي الأقوي من بين المجموعات الثلاث.

استقر طارق العشرى المدير الفنى لفريق سموحة على السفر للقاهرة بـ 22 لاعب للدخول فى معسكر مغلق لمدة 48 ساعة استعدادا لموقعة الأحد المقبل على ملعب السلام ضمن مباريات الاسبوع التاسع من بطولة الدوري.

إلغاء مباراة السكة الحديد و الترسانة عقب التعدى على حكم المباراة.. صور قرر الحكم محمود دسوقى إلغاء مباراة السكة الحديد و الترسانة عقب التعدى عليه من قبل الجمهور المتواجد في المدرجات ضمن مباريات الجولة الـ11 من مجموعة القاهرة بدورى القسم الثانى و التي أقيمت على ستاد نادى الترسانة منذ قليل . عاد عبدالله جمعة الظهير الأيسر للزمالك للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل منتظم خلال مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة أختيار التونسى على معلول جناح أيسر فريق الاهلى لاعب الجولة الثامنة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم .

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام اجتماعًا طارئا، لاعتماد التشكيل الجديد للجنة الحكام المقدم من مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام.

قررت لجنة المسابقات للقسم الثاني بالاتحاد المصري لكرة القدم عقد اجتماع طاريء غدا، السبت، لمناقشة أحداث مباراة الترسانة والسكة الحديد التي وقعت اليوم في دوري القسم الثاني.

حقق فريق الداخلية فوزاً مثيراً على نظيره بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على استاد بتروسبورت في إطار مواجهات الجولة الـ9 من بطولة الدوري المصرى الممتاز.

دعم أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك زميله في الملاعب أكرم توفيق ظهير أيمن الأهلى بعد الإصابة التي تعرض لها الأخير اليوم الجمعة في مران الفريق الأحمر.