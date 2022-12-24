شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يدعم أكرم توفيق معنويا بعد تجدد إصابته بالرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على دعم لاعبه أكرم توفيق الظهير الأيمن للفريق بعد تأكد إصابته بقطع جزئى فى الرباط الصليبى.

وحرص المدرب السويسرى على الشد من أزر لاعبه ودعمه معنوياً حتى يتجاوز محنة الإصابة بالرباط الصليبى للمرة الثانية، وطالب كولر أكرم توفيق بالتحلى بالصبر والابتعاد عن الإحباط واليأس لتخطى هذه العقبة الصعبة فى مسيرته الكروية.

وكشفت الفحوصات الأولية التى خضع لها أكرم توفيق لاعب الأهلي منذ قليل عن إصابته بقطع جزئي في الرباط الصليبي، وجاءت إصابة اللاعب اليوم في القدم السليمة، بعدما سبق وأجرى جراحة في الرباط الصليبي في إحدى القدمين خلال يناير الماضي، لكن إصابة اليوم جاءت في القدم الأخرى.

وتعرض أكرم توفيق لإصابة قوية خلال المران بعدما سقط على الأرض دون تدخل من أحد وظل اللاعب يبكي وخرج من الملعب وتم نقله لأحد المستشفيات، وكشفت الفحوصات الأولية عن إصابة اللاعب بقطع جزئي في الرباط الصليبي.

ويلتقى الأهلي فريق سموحة في السابعة مساء الأحد المقبل على ملعب الأهلي بالسلام، ضمن منافسات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وكان الأهلي قد تغلب في المباراة الماضية على فريق فاركو بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.