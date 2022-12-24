شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مجموعات أمم أفريقيا تحت 20 سنة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

المجموعة الأولى .. منتخب مصر مع موزمبيق والسنغال و نيجيريا بأمم أفريقيا للشباب

المجموعة الثانية ضمت اوغندا وافريقيا الوسطى وجنوب السودان والكونغو .

المجموعة الثالثة ضمت جامبيا وتونس وبنين وزامبيا .

وجه مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، الدعوة لنجوم جيل 2001 والحائز على برونزية كأس العالم للشباب بالأرجنتين والذي كان يقوده شوقي غريب وقتها ، لحضور مراسم قرعة كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٠ سنة والتي تستضيفها مصر في فبراير المقبل .

وقام شوقي غريب المدير الفني للمقاولون العرب ، ومحمد شوقي نجم الاهلي ومنتخب مصر السابق بسحب قرعة بطولة أمم أفريقيا.

وانطلق ظهر الثلاثاء الماضي معسكر منتخب مصر للشباب مواليد 2003، بقيادة محمود جابر بالدفاع الجوي ، واستدعي الجهاز الفني 30 لاعبا للمعسكر هم : في حراسة المرمى :أحمد نادر السيد وكريم أحمد نبيل و مصطفى مخلوف و محمد عادل أمين.

الدفاع: عبد الرحمن رشدان و محمد كمال و عمر فايد و عبد الرحمن جودة و يوسف شعبان و إياد العسقلاني و كريم الدبيس و أحمد رضا و محمد حمدي.

الوسط: خالد عوض و نور علاء الدين و أحمد رشدي و أحمد بيومي و محمد فارس و ميدو نبيل و ماجد هاني و طارق علاء و أحمد عبد الرحيم ايشو و يوسف العزب ومصطفى أشرف.

الهجوم: أحمد شريف و محمود مرسي و صلاح باشا و يوسف حسن و عبد الرحمن زكي و أحمد نادر حواش.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كلاً من: محمود جابر مديرًا فنيًا، كرم مرسي مدربًا عامًا، حمدي حمدان مدربًا، إيهاب جلال مدربًا لحراس المرمي، هاجد هاني طبيب المنتخب، ناصر هريدي أخصائي أحمال وتأهيل وأحمد ممدوح أخصائي تدليك، واللواء عبدالجليل إمام المدير الإداري للمنتخب، وأحمد ايهاب إداري ، علاء سعيد مسئول المهمات.