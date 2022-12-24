شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد رجل مباراة الاتحاد وسيراميكا.. ورشيد أحمد لمباراة بيراميدز والداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد أحمد عيد، مهاجم فريق الاتحاد السكندرى، جائزة رجل مباراة فريقه أمام سيراميكا عقب تمكنه من إحراز هدف الفوز والمساهمة من حصد ثلاث نقاط في بطولة الدورى المصرى.

بينما حصد النيجيرى رشيد أحمد مهاجم الداخلية رجل مباراة فريقة أمام بيراميدز، حيث ساهم فى تحقيق فريق الفوز الأول فى بطولة الدورى عقب إحرازه هدفين فى لقاء اليوم.

وكان فريق الاتحاد السكندرى حقق الفوز على نظيره سيراميكا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة التاسعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وأحراز أحمد عيد مهاجم فريق الاتحاد السكندرى هدف المباراة الوحيد لفريقه بمرمى سيراميكا في الدقيقة الثانية من اللقاء عقب الانفراد بالحارس محمد بسام داخل منطقة الجزاء لتسديدها في الشباك، وألغى الحكم هدفا لفريق سيراميكا في الدقيقة 9 عن طريق ميدو جابر بداعى التسليل عقب الرجوع الى تقنية الفار.

بهذه النتيجة يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الرابع والدخول في المربع الذهبى بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 18 نقطة، بينما توقف رصيد فريق سيراميكا عند النقطة 11 محتلا المركز الثامن.

بينما حقق فريق الداخلية فوزاً مثيراً على نظيره بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على استاد بتروسبورت، في إطار مواجهات الجولة الـ9 من بطولة الدوري المصرى الممتاز.

افتتح التسجيل لبيراميدز فاخرى لاكاي في الدقيقة 57 قبل أن يتعادل رشيد أحمد للداخلية في الدقيقة 73 ثم سجل ذات اللاعب الهدف الثانى للداخلية في الدقيقة 78.