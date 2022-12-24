شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الجمعة 23 / 12 / 2022 بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الجمعة 23 / 12 / 2022 مباراتان ضمن أفتتاح الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث أستضاف فريق الاتحاد السكندرى نظيره سيراميكا و التقى بيراميدز مع الداخلية .

رشيد أحمد يقود الداخلية لأول فوز فى الدورى بثنائية أمام بيراميدز.. فيديو