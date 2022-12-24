شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الجمعة 23 / 12 / 2022 بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الجمعة 23 / 12 / 2022 مباراتان ضمن أفتتاح الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث أستضاف فريق الاتحاد السكندرى نظيره سيراميكا و التقى بيراميدز مع الداخلية .
رشيد أحمد يقود الداخلية لأول فوز فى الدورى بثنائية أمام بيراميدز.. فيديو
حقق فريق الداخلية فوزاً مثيراً على نظيره بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على استاد بتروسبورت في إطار مواجهات الجولة الـ9 من بطولة الدوري المصرى الممتاز.