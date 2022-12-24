شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكام مباريات السبت بالدورى المصرى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة الحكم الإنجليزى مارك كلاتنبرج حكام مباريات غد السبت من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، والتي تشمل 4 مواجهات.

مباراة فيوتشر و طلائع الجيش

مباراة غزل المحلة وفاركو

مباراة أسوان وإنبى

مباراة حرس الحدود والبنك الاهلى

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام عقد اجتماعًا طارئا، لاعتماد التشكيل الجديد للجنة الحكام المقدم من مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام

ويترأس الإنجليزي مارك كلاتنبرج لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، بينما لا يتضمن التشكيل نائبًا لكلاتنبرج.

وعلى صعيد المسئولين عن تعيين الحكام لإدارة مباريات المسابقات المختلفة بالكرة المصرية، جاء التشكيل كالتالي:

القسم الأول:

- توفيق السيد

- مهند ضبا

القسمان الثاني والثالث:

- محمد فاروق

- حمدي فتحي

- ياسر محمود

- تامر دري

الكرة النسائية:

هيام بركة

كرة الصالات:

- محمد حسن

اللياقة البدنية:

- محمد أبو خاطر

طارق سامي

الـ VAR:

- مجدي رزق

- الخبير الإنجليزي جاكوب كولين

الإداريات:

- أحمد أبو العلا

- جيمس حنا

- وائل مصطفى

- أحمد فاروق

- شادي شفيق

الـ IT:

- فريد سلطان