شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفتتح مبارياتها فى أمم إفريقيا تحت 20 سنة بمواجهة موزمبيق 19 فبراير والان مع تفاصيل الخبر
المجموعة الثانية ضمت اوغندا و افريقيا الوسطى و جنوب السودان و الكونغو .
المجموعة الثالثة ضمت جامبيا و تونس و بنين و زامبيا .
وجه مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، الدعوة لنجوم جيل 2001 والحائز على برونزية كأس العالم للشباب بالأرجنتين والذي كان يقوده شوقي غريب وقتها ، لحضور مراسم قرعة كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٠ سنة والتي تستضيفها مصر في فبراير المقبل .
وقام شوقي غريب المدير الفني للمقاولون العرب ، ومحمد شوقي نجم الاهلي ومنتخب مصر السابق بسحب قرعة بطولة أمم أفريقيا.
وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام على ثلاثة ملاعب في القاهرة والإسكندرية والإسماعيلي.
الدفاع: عبد الرحمن رشدان و محمد كمال و عمر فايد و عبد الرحمن جودة و يوسف شعبان و إياد العسقلاني و كريم الدبيس و أحمد رضا و محمد حمدي.
الوسط: خالد عوض و نور علاء الدين و أحمد رشدي و أحمد بيومي و محمد فارس و ميدو نبيل و ماجد هاني و طارق علاء و أحمد عبد الرحيم ايشو و يوسف العزب ومصطفى أشرف.
الهجوم: أحمد شريف و محمود مرسي و صلاح باشا و يوسف حسن و عبد الرحمن زكي و أحمد نادر حواش.