شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفتتح مبارياتها فى أمم إفريقيا تحت 20 سنة بمواجهة موزمبيق 19 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن و قوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق و السنغال و نيجيريا ، حيث يبدآ المنتخب مبارياته يوم 19 بمواجهة موزمبيق في مباراة الافتتاح .

المجموعة الثانية ضمت اوغندا و افريقيا الوسطى و جنوب السودان و الكونغو .

المجموعة الثالثة ضمت جامبيا و تونس و بنين و زامبيا .

وجه مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، الدعوة لنجوم جيل 2001 والحائز على برونزية كأس العالم للشباب بالأرجنتين والذي كان يقوده شوقي غريب وقتها ، لحضور مراسم قرعة كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٠ سنة والتي تستضيفها مصر في فبراير المقبل .

وقام شوقي غريب المدير الفني للمقاولون العرب ، ومحمد شوقي نجم الاهلي ومنتخب مصر السابق بسحب قرعة بطولة أمم أفريقيا.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام على ثلاثة ملاعب في القاهرة والإسكندرية والإسماعيلي.

وانطلق ظهر الثلاثاء الماضي معسكر منتخب مصر للشباب مواليد 2003، بقيادة محمود جابر بالدفاع الجوي ، واستدعي الجهاز الفني 30 لاعبا للمعسكر هم : في حراسة المرمى :أحمد نادر السيد وكريم أحمد نبيل و مصطفى مخلوف و محمد عادل أمين.

الدفاع: عبد الرحمن رشدان و محمد كمال و عمر فايد و عبد الرحمن جودة و يوسف شعبان و إياد العسقلاني و كريم الدبيس و أحمد رضا و محمد حمدي.

الوسط: خالد عوض و نور علاء الدين و أحمد رشدي و أحمد بيومي و محمد فارس و ميدو نبيل و ماجد هاني و طارق علاء و أحمد عبد الرحيم ايشو و يوسف العزب ومصطفى أشرف.

الهجوم: أحمد شريف و محمود مرسي و صلاح باشا و يوسف حسن و عبد الرحمن زكي و أحمد نادر حواش.