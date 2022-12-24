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7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار المصرية اليوم الجمعة 23-12-2022 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة اختيار التونسى على معلول جناح أيسر فريق الأهلى لاعب الجولة الثامنة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم.

 

رابطة الأندية تعلن على معلول لاعب الجولة الثامنة من الدورى

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة أختيار التونسى على معلول جناح أيسر فريق الاهلى لاعب الجولة الثامنة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم .

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اتحاد الكرة يعتمد التشكيل الجديد للجنة الحكام

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام اجتماعًا طارئا، لاعتماد التشكيل الجديد للجنة الحكام المقدم من مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام.
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حقق فريق الداخلية فوزاً مثيراً على نظيره بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على استاد بتروسبورت في إطار مواجهات الجولة الـ9 من بطولة الدوري المصرى الممتاز.

دعم أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك زميله في الملاعب أكرم توفيق ظهير أيمن الأهلى بعد الإصابة التي تعرض لها الأخير اليوم الجمعة في مران الفريق الأحمر.

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يقترب يوسف حسن مهاجم الزمالك، من العودة للتشكيل الأساسى لفريقه فى مواجهة المقاولون العرب، بدلاً من التونسى سيف الدين الجزيرى.

حقق فريق الاتحاد السكندرى الفوز على نظيره سيراميكا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهم منذ قليل على ستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة التاسعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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