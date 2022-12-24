شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف حسن يقترب من قيادة هجوم الزمالك أمام المقاولون بدلاً من الجزيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب يوسف حسن مهاجم الزمالك، من العودة للتشكيل الأساسى لفريقه فى مواجهة المقاولون العرب، بدلاً من التونسى سيف الدين الجزيرى.

وارتفعت أسهم يوسف حسن فى العودة لهجوم الزمالك فى لقاء المقاولون العرب، ليجاور يوسف أسامة نبيه، على أن يتواجد سيف الجزيرى على مقاعد البدلاء والاستعانة به كورقة رابحة، حسب سير المباراة.

وشهدت تدريبات الزمالك اليوم، الجمعة، منح فيريرا تعليمات محددة ليوسف حسن من أجل تنفيزها والعمل على تطوير بعض الجوانب الفنية للاعتماد عليه فى لقاء ذئاب الجبل.

وخضع لاعبو الزمالك لتدريبات بدنية متنوعة لرفع معدلات اللياقة البدنية وتقوية العضلات تحت إشراف أندريه فيليب مدرب الأحمال ومحمد مدحت المعد البدني، استعدادًا لمواجهة المقاولون.