شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد البادل يقيم اختبارات للناشئين لتكوين منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الاتحاد المصري للبادل برئاسة أحمد غتورى اختبارات للناشئين للانضمام للمنتخب الوطني، استعدادا لخوض استعدادات كأس العالم للناشئين 2023. وتقام الاختبارات على مدار 4 أيام هى 23 و24 و30 و31 ديسمبر الجارى لمواليد 2005 حتى 2010.

يأتى ذلك ضمن خطة الاتحاد المصري للبادل لتوسيع قاعدة نشاط اللعبة في مصر وزيادة عدد المنتخبات الوطنية في المشاركات الدولية.

ويسعى الاتحاد المصري للبادل لتحقيق إنجازات عالمية بعدما نجح المنتخب الأول للبادل فى الوصول إلى نهائيات كأس العالم كأول منتخب عربي أفريقي.

وأكد أحمد غتوري، رئيس الاتحاد المصري للبادل، استهداف تحقيق مركز مشرف في بطولة كأس العالم للناشئين العام المقبل.

وأضاف غتوري أن الهدف تكوين منتخبات قوية بالثلاث مراحل عمرية تحت 18 و16 14 سنة لتمثيل مصر في المحافل الدولية، وسيكون هناك برنامج تدريبي كبير لتأهيلهم وتطوير مهاراتهم فى اللعبة.