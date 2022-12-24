شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الجمعة 23-12-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الجمعة 23-12-2022 العديد من الأحداث المهمة،ويأتى على رأسها يقترب يوسف حسن مهاجم الفريق الأبيض، من العودة للتشكيل الأساسى لفريقه فى مواجهة المقاولون العرب، بدلاً من التونسى سيف الدين الجزيرى.

يوسف حسن يقترب من قيادة هجوم الزمالك أمام المقاولون بدلاً من الجزيرى

يقترب يوسف حسن مهاجم الزمالك، من العودة للتشكيل الأساسى لفريقه فى مواجهة المقاولون العرب، بدلاً من التونسى سيف الدين الجزيرى.

منح البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك تعليمات فنية خاصة لنبيل عماد "دونجا" لاعب وسط الأبيض خلال مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

شارك محمد عبد الشافي الزمالك في التقسيمة الفنية للأبيض خلال مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، بعدما تعافى من الإصابة في الركبة.

عاد عبدالله جمعة الظهير الأيسر للزمالك للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل منتظم خلال مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

خاض لاعبو الزمالك تدريبات بدنية بأدوات الجيمانيزيوم داخل ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري والقناة الناقلة عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك جلسة مطولة مع لاعبيه استعداداً للمباراة المقبلة بالدوري أمام المقاولون العرب مطالباُ إياهم بضرورة إستمرار قطار الانتصارات بعد مباراة حرس الحدود التى فاز فيها الابيض برباعية نظيفة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

يدرس البرتغالى جوسفالدوا فيريرا، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، استمرار الدفع بيوسف أسامة نبيه لاعب الفريق الأبيض أساسياً فى مواجهة المقاولون العرب المقبلة، والمقرر لها بعد غد الأحد على ملعب الأخير ضمن منافسات الأسبوع التاسع من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.