شكرا لقرائتكم خبر عن جنة حسام تحصد ذهبية كأس مصر للتايكوندو للناشئين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصدت جنة حسام أبو السعود لاعبية فريق نادى 23 يوليو بالمحلة الكبرى الميدالية الذهبية لبطولة كأس مصر للتايكوندو، والتي أقيمت بمركز مبارك الأوليمبي بسموحة براعم مواليد 2016.

وحصد النادى في بطولة كأس مصر للبومبزا على 122 ميدالية 29 ذهب و83 فضة و10 برونز.

ومن جانب آخر، تستضيف العاصمة الإدارية منافسات بطولة مصر الدولية المفتوحة للتايكوندو، التى تقام فى الفترة من 13 إلى 18 فبراير من العام المقبل. ويشارك فى البطولة فئات الكبار والشباب والناشئين، والباراتايكوندو فئة الـG 2 .

ووفقا لجدول البطولة المعلن من جانب اتحاد التايكوندو، ستقام منافسات الناشئين يوم 15 فبراير، ومنافسات الشباب يوم 16، بينما ستقام منافسات الكبار يومى 17 و 18 فبراير، على أن تقام منافسات الباراتايكوندو أول أيام البطولة الموافق 13 فبراير.

من ناحية أخرى، وافق اتحاد التايكوندو، برئاسة محمد مصطفى، على المشاركة فى منافسات بطولة الجائزة الكبرى النهائية المقرر إقامتها بالرياض فى الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر الجارى. ومن المقرر أن يشارك المنتخب فى منافسات الباراكروجى وG10.