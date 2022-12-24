اتحاد الكرة يعتمد التشكيل الجديد للجنة الحكام

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام اجتماعًا طارئا، لاعتماد التشكيل الجديد للجنة الحكام المقدم من مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام

وعلى صعيد المسؤولين عن تعيين الحكام لإدارة مباريات المسابقات المختلفة بالكرة المصرية، جاء التشكيل كالتالي:

القسم الأول:

- توفيق السيد

- مهند ضبا

القسمان الثاني والثالث:

- محمد فاروق

- حمدي فتحي

- ياسر محمود

- تامر دري

الكرة النسائية:

هيام بركة

كرة الصالات:

- محمد حسن

اللياقة البدنية:

- محمد أبو خاطر

طارق سامي

الـ VAR:

- مجدي رزق

- الخبير الإنجليزي جاكوب كولين

الإداريات:

- أحمد أبو العلا

- جيمس حنا

- وائل مصطفى

- أحمد فاروق

- شادي شفيق

الـ IT:

- فريد سلطان