شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز.. أحمد الشيخ ينفرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر أحمد الشيخ، لاعب غزل المحلة، جدول ترتيب هدافي الدوري المصري عقب إقامة اليوم الجمعة 23 / 12 / 2022 مباريتين ضمن افتتاح الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث استضاف فريق الاتحاد السكندرى نظيره سيراميكا، والتقى بيراميدز مع الداخلية.

رشيد أحمد يقود الداخلية لأول فوز فى الدورى بثنائية أمام بيراميدز.. فيديو

حقق فريق الداخلية فوزاً مثيراً على نظيره بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على استاد بتروسبورت في إطار مواجهات الجولة الـ9 من بطولة الدوري المصرى الممتاز.

أحمد الشيخ "غزل المحلة".. 7 أهداف

رفيق كابو "إنبي".. 4 أهداف

أحمد سيد زيزو "الزمالك".. 4 أهداف

خالد قمر "طلائع الجيش".. 3 أهداف

مابولولو "الاتحاد السكندري".. 3 أهداف

يوسف اسامة نبية "الزمالك ".. 3 أهداف

مصطفى فتحى "بيراميدز".. 3 أهداف

جوزيف أوشايا "المقاولون".. 3 أهداف