شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد: نسعى لوضع الاتحاد فى مكانة مميزة وهدفى أمام سيراميكا الأغلى بحياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد عيد لاعب الاتحاد السكندرى إن الهدف الذي أحرزه في شباك سيراميكا بالمباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى المصري يعد الأغلى في حياته.

أكد عيد خلال تصريحات تلفزيونية لـ قناة "on time sports 2" بعد المباراة أنه يشعر بالسعادة كونه سجل أول أهدافه في الدورى المصرى الممتاز في شباك سيراميكا بالمباراة التي انتهت بفوز سيد البلد بهدف نظيف.

كشف عيد أن الفوز الذى حققه زعيم الثغر اليوم الجمعة أمام سيراميكا يمنح زعيم الثغر دفعة معنوية لمواصلة تحقيق الانتصارات في الفترة المقبلة وتحقيق مركز متقدم في جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم.

وواصل عيد: "لاعبو الاتحاد السكندرى لديهم هدف منذ بداية الموسم، وهو وضع الفريق في مكانة تليق به في جدول ترتيب الدوري الممتاز، ولذلك لدينا حالة كبيرة من التركيزوجماهير الاتحاد هي اللاعب رقم واحد بالفريق، حيث يدعموننا في كل شيء، وأشكرهم على مجهوداتهم، وأتمنى استمرار هذا الدعم في الفترة المقبلة".

وأحراز أحمد عيد مهاجم فريق الاتحاد السكندرى هدف المباراة الوحيد لفريقه بمرمى سيراميكا في الدقيقة الثانية من اللقاء عقب الانفراد بالحارس محمد بسام داخل منطقة الجزاء لتسديدها في الشباك وألغى الحكم هدف لفريق سيراميكا في الدقيقة 9 عن طريق ميدو جابر بداعى التسليل عقب الرجوع الى تقنية الفار.

وبهذة النتيجة يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الرابع برصيد 18 نقطة، ويدخل المربع الذهبى "مؤقتًا" منتظرًا نتيجة مباراة بيراميدز والداخلية التى ستقام حاليًا، بينما توقف رصيد فريق سيراميكا عند النقطة 11 محتلا المركز الثامن .