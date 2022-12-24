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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الجمعة 23-12-2022 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها دعم أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك زميله في الملاعب أكرم توفيق ظهير أيمن الأهلى بعد الإصابة التي تعرض لها الأخير اليوم الجمعة في مران الفريق الأحمر.

كولر يستسفر من طبيب الأهلي عن برنامج تأهيل طاهر محمد طاهر

عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق للاستفسار عن موقف طاهر محمد طاهر لاعب الفريق بعد تعرض لأصابة خلال الفترة الماضية.

دعم أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك زميله في الملاعب أكرم توفيق ظهير أيمن الأهلى بعد الإصابة التي تعرض لها الأخير اليوم الجمعة في مران الفريق الأحمر.

نجح فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008 في تحقيق فوز ثمين على الزمالك، في ملعبه بميت عقبة، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الجمعة، ضمن الجولة 12 من بطولة الجمهورية.

كشفت الفحوصات الأولية التي خضع لها أكرم توفيق لاعب الأهلي منذ قليل عن إصابته بقطع جزئي في الرباط الصليبي، وجاءت إصابة اللاعب اليوم في القدم السليمة بعدما سبق وأجرى جراحة في الرباط الصليبي في إحدى القدمين خلال يناير الماضي، لكن إصابة اليوم جاءت في القدم الأخرى.

نشرت صفحة النادي الاهلي صوراً من مران الفريق الذي اقيم صباح اليوم ،الجمعة، استعداداً لمباراة سموحة حيث عقد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي محاضرة قصيرة للاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم صباح اليوم ،الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

يعكف السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى برفقة جهازه المعاون على استكشاف فريق سموحة بمشاهدة مبارياته فى الدورى وطريقة لعبة مدربه طارق العشرى للوقوف على نقاط القوة والضعف له قبل ملاقاته فى السابعة مساء الأحد المقبل على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدورى الممتاز.

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي محاضرة قصيرة للاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم صباح اليوم ،الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

يرفض مارسيل كولر المدير الفني للأهلي فكرة التفريط في خدمات عمار حمدي لاعب وسط الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، في ظل اهتمام أكثر من نادي بالتعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي أبرزهم الاتحاد السكندري، لاسيما مع صعوبة مشاركته بشكل أساسي مع الأهلي عقب عودته من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

يدرس مارسيل كولر المدير الفني للأهلي توظيف محمد شريف في مركز جديد خلال مشاركته في مباريات الفريق الأحمر، بخلاف مركز رأس الحربة الذي شارك فيه اللاعب بشكل أساسي في آخر 3 مواسم مع الأهلي، وعودته للعب في مركز الجناح الأيسر.