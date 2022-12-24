شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع طارئ للجنة المسابقات لمناقشة أحداث مباراة الترسانة والسكة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة المسابقات للقسم الثاني بالاتحاد المصري لكرة القدم عقد اجتماع طاريء غدا، السبت، لمناقشة أحداث مباراة الترسانة والسكة الحديد التي وقعت اليوم في دوري القسم الثاني.
وشهدت مباراة الترسانة والسكة الحديد الاعتداء على طاقم التحكيم بعد احتساب ركلة جزاء للسكة الحديد في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.
وكان فريق الترسانة متقدم على نظيره السكة الحديد بهدف دون رد حتى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة حيث قام الحكم محمود دسوقى باحتساب ركلة جزاء لفريق السكة الحديد ليقوم بعض الجمهور المتواجد بالاعتداء على الحكم و بعض من افراد الجهاز الفني لفريق السكة الحديد أيضا .
وقام أحد المتواجدين داخل ملعب المباراة باقتحام أرضية الملعب متوجهًا إلى الدسوقي وانهال عليه بالسب والتعدي اللفظي ثم اشتباك بالأيدي، لتتفاقم الأمور ويزيد عدد المتواجدين داخل أرضية الملعب.
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