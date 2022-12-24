شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع طارئ للجنة المسابقات لمناقشة أحداث مباراة الترسانة والسكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة المسابقات للقسم الثاني بالاتحاد المصري لكرة القدم عقد اجتماع طاريء غدا، السبت، لمناقشة أحداث مباراة الترسانة والسكة الحديد التي وقعت اليوم في دوري القسم الثاني.

وشهدت مباراة الترسانة والسكة الحديد الاعتداء على طاقم التحكيم بعد احتساب ركلة جزاء للسكة الحديد في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

وكان الحكم محمود دسوقى قرر إلغاء مباراة السكة الحديد و الترسانة عقب التعدى عليه من قبل الجمهور المتواجد في المدرجات ضمن مباريات الجولة الـ11 من مجموعة القاهرة بدورى القسم الثانى و التي أقيمت على ستاد نادى الترسانة منذ قليل .

وكان فريق الترسانة متقدم على نظيره السكة الحديد بهدف دون رد حتى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة حيث قام الحكم محمود دسوقى باحتساب ركلة جزاء لفريق السكة الحديد ليقوم بعض الجمهور المتواجد بالاعتداء على الحكم و بعض من افراد الجهاز الفني لفريق السكة الحديد أيضا .

وقام أحد المتواجدين داخل ملعب المباراة باقتحام أرضية الملعب متوجهًا إلى الدسوقي وانهال عليه بالسب والتعدي اللفظي ثم اشتباك بالأيدي، لتتفاقم الأمور ويزيد عدد المتواجدين داخل أرضية الملعب.

و أجريت اليوم 8 مباريات ضمن الجولة الـ11 من عمر مسابقة دورى القسم الثانى و جاءت نتائج اللقاءات كالتالى :

زد 1 / 0 كهرباء الإسماعيلية

بورتو 1 / 0 المصرية للاتصالات

الإنتاج الحربى 1 / 2 منتخب السويس

القناة 0 / 1 وادى دجلة

الإعلاميين 0 / 1 النصر

مستقبل وطن 4 / 2 إيستران كومبانى

العبور 0 / 0 بتروجيت