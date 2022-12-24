جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز بعد مباريات اليوم

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القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق الاهلى جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز عقب إقامة اليوم الجمعة 23 / 12 / 2022 مباريتان ضمن أفتتاح الجولة التاسعة من عمر المسابقة حيث أستضاف فريق الاتحاد السكندرى نظيره سيراميكا و التقى بيراميدز مع الداخلية .

رشيد أحمد يقود الداخلية لأول فوز فى الدورى بثنائية أمام بيراميدز.. فيديو

حقق فريق الداخلية فوزاً مثيراً على نظيره بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على استاد بتروسبورت في إطار مواجهات الجولة الـ9 من بطولة الدوري المصرى الممتاز.





جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز