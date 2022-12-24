شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جابر: مجموعة مصر الأقوى.. والجماهير سلاحنا لحصد اللقب الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب ، أن قرعة بطولة أمم افريقيا أوقعت المنتخب في مجموعة قوية للغاية، موضحا أنه يعلم جيدا جميع المنتخبات المتواجدة في البطولة ولكن مجموعة مصر هي الأقوي من بين المجموعات الثلاث.

وقال جابر إن منتخب مصر يضم مجموعة مميزة من اللاعبين ، لافتا إلي أن الفريق الذي يلعب علي اللقب يجب أن يفوز في جميع المباريات.

وشدد جابر علي ثقته الكاملة في لاعبي منتخب مصر، مناشدا الجماهير المصرية حضور مباريات البطولة لدعم ومؤازرة اللاعبين بقوة للتأهل لكأس العالم للشباب وتحقيق اللقب.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن و قوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق و السنغال و نيجيريا.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام على ثلاثة ملاعب في القاهرة والإسكندرية والإسماعيلي.