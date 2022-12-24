شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن على معلول لاعب الجولة الثامنة من الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة أختيار التونسى على معلول جناح أيسر فريق الاهلى لاعب الجولة الثامنة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم .

وجاء التعليق كالتالى " حان الآن موعد الإعلان عن لاعب الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم ملك الحلول في النادي الأهلي، علي معلول هو لاعب الجولة الثامنة بناءً على تعليقات وردود المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا " .

و جاء أختيار التونسى على معلول عقب المنافسة مع كل من مصطفى فتحى صانع العاب فريق بيراميدز و أحمد سيد " زيزو " لاعب فريق الزمالك و ياو أنور لاعب فريق الاسماعيلى و أحمد سمير لاعب فريق طلائع الجيش .

وأنطلقت اليوم الجمعة منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدورى الممتاز موسم 2022-2023، وحافظ الاهلى على صدارة المسابقة بعد مرور 8 جولات من المسابقة فيما واصل الزمالك مطاردة الأهلى، متصدر ترتيب الدورى المصرى، بعدما احتل الوصافة بـ20 نقطة بفارق نقطتين عن المارد الأحمر.

يتصدر أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 7 أهداف ويليه رفيق كابو لاعب إنبي وأحمد سيد زيزو لاعب الزمالك بـ 4 أهداف