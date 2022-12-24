شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يدعم أكرم توفيق بعد إصابة الصليبى: "ترجع أقوى من الأول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعم أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك زميله في الملاعب أكرم توفيق ظهير أيمن الأهلى بعد الإصابة التي تعرض لها الأخير اليوم الجمعة في مران الفريق الأحمر.

ونشر زيزو صورة تجمعه بأكرم توفيق عبر "أستورى إنستجرام" معلقاً عليها:" قدر الله وما شاء فعل ألف سلامة عليك وربنا يرجعك بالسلامة أحسن وأقوى من الأول إن شاء الله".

فى سياق متصل كشفت الفحوصات الأولية التي خضع لها أكرم توفيق عن إصابته بقطع جزئي في الرباط الصليبي، وجاءت إصابة اللاعب اليوم في القدم السليمة بعدما سبق وأجرى جراحة في الرباط الصليبي في إحدى القدمين خلال يناير الماضي، لكن إصابة اليوم جاءت في القدم الأخرى.

وتعرض أكرم توفيق لإصابة قوية خلال المران بعدما سقط على الأرض دون تدخل من أحد وظل اللاعب يبكي وخرج من الملعب وتم نقله لأحد المستشفيات، وكشفت الفحوصات الأولية عن إصابة اللاعب بقطع جزئي في الرباط الصليبي وسيتم الإعلان الرسمي عن الإصابة خلال الساعات المقبلة.

ونشرت صفحة النادي الاهلي صوراً من مران الفريق الذي اقيم صباح اليوم ،الجمعة، استعداداً لمباراة سموحة حيث عقد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي محاضرة قصيرة للاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم صباح اليوم ،الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وأدى اللاعبون فقرات بدنية تحت إشراف أندرياس أندويا، مخطط الأحمال، بينما قاد ميشيل يانكون مرانا قويا لحراس المرمى بمشاركة محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، شهد تخصيص فقرات متنوعة في إطار التحضير للمباريات القادمة.

ويلتقي الأهلي مع سموحة في السابعة مساء الأحد المقبل على ملعب الأهلي بالسلام، ضمن منافسات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز..وكان الأهلي قد تغلب في المباراة الماضية على فريق فاركو بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية