شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة الأهلى المشاركة بالبطولة العربية للأندية لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق يوم الأحد المقبل منافسات البطولة العربية للأندية لتنس الطاولة والتي ستقام في صالة 2 باستاد القاهرة الدولي بمشاركة 39 نادي يمثلون 12 دولة مختلفة.

ويمثل مصر على صعيد منافسات الرجال كل من الأهلي والزمالك وإنبي، بالإضافة إلى الأهلي والزمالك وجزيرة الورد على صعيد السيدات.

واستقر الجهاز الفني بالنادي الأهلي على قائمة اللاعبين التي ستشارك بالبطولة والتي ستضم على صعيد الرجال كل من السيد لاشين ومحمد البيلي وشادي مجدي ومحمد شومان وخالد عصر ويوسف عبدالعزيز.

ويتواجد مع فريق الرجال أشرف عبدالفتاح كمدير لجهاز تنس الطاولة وأشرف صبحي مدربا للرجال وأحمد عبدالسلام مدرب مساعد.

وعلى صعيد السيدات فستشارك كل من دينا مشرف ونادين الدولتي وهنا جودة والاء يحيى وسارة الحاكم ورؤى الناغي ويقود الجهاز الفني لفريق السيدات عادل شومان ويساعده أحمد عياد.

ومن المنتظر أن تقام مراسم القرعة والمؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة غدا السبت في تمام السادسة مساء.