كولر يستسفر من طبيب الأهلي عن برنامج تأهيل طاهر محمد طاهر

القاهرة - سامية سيد - عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق للاستفسار عن موقف طاهر محمد طاهر لاعب الفريق بعد تعرض لأصابة خلال الفترة الماضية.

وتحدث كولر مع طبيب الأهلي على هامش مران اليوم ،الجمعة، بشأن إصابة طاهر محمد طاهر وموعد عودته للتدريبات الجماعية .

ويعاني طاهر محمد طاهر من إصابة في الرباط الداخلي للركبة حرمته من تدريبات ومباريات الأهلي الأخيرة ، ويواصل طاهر محمد طاهر، تدريبات الجري حول الملعب، في إطار المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له، حيث أدى طاهر فقرات تأهيل في الجيم داخل الأهلي قبل أن يستكمل البرنامج بالجري حول الملعب؛ للتخلص من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

ونشرت صفحة النادي الاهلي صوراً من مران الفريق الذي اقيم صباح اليوم ،الجمعة، استعداداً لمباراة سموحة حيث عقد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي محاضرة قصيرة للاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم صباح اليوم ،الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وأدى اللاعبون فقرات بدنية تحت إشراف أندرياس أندويا، مخطط الأحمال، بينما قاد ميشيل يانكون مرانا قويا لحراس المرمى بمشاركة محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، شهد تخصيص فقرات متنوعة في إطار التحضير للمباريات القادمة.

ويلتقي الأهلي مع سموحة في السابعة مساء الأحد المقبل على ملعب الأهلي بالسلام، ضمن منافسات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز..وكان الأهلي قد تغلب في المباراة الماضية على فريق فاركو بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية