الاعتداء علي الحكام والطاقم الفني للسكة الحديد .. إجتماع طارئ في إتحاد الكرة

الشارقة - اميمة ياسر - قررت لجنة المسابقات بالقسم الثانى بالاتحاد المصري لكرة القدم عقد اجتماع طارئ غدا، السبت، لمناقشة أحداث مباراة الترسانة والسكة الحديد التي وقعت اليوم في دوري القسم الثاني.

ألغى الحكم محمود الدسوقي مباراة الترسانة ضد السكة الحديد التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 11 من دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة.

جاء ذلك بعد احتساب الحكم ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة من المباراة لصالح السكة الحديد أمام الترسانة في الوقت الذي كان الشواكيش متقدما بنتيجة هدف دون رد.

ونزل عدد من الجماهير إلى ملعب المباراة وتم الاعتداء علي الحكام والطاقم الفني لفريق السكة الحديد مما ادى الى الغاء المباراة .

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة فتح تحقيقاً بشأن واقعة التعدي على الحكم محمود الدسوقي خلال مباراة بدوري القسم الثاني لكرة القدم.