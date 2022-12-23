مرتضى منصور لوزير المالية : الرجاء من سيادتك الحجز على حساب نادي الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، خطابًا رسميًا لوزير المالية محمد معيط، بشأن الحجز على أرصدة النادي لمأمورية الضرائب.

ونشر رئيس نادي الزمالك خطابًا رسميًا وجه إلى وزير المالية، جاء من خلاله كالتالي:

"نتشرف بالإحاطة بأن مأمورية الضرائب دائنة لنادي الزمالك بعشرات الملايين من الجنيهات فالرجاء من سيادتك الحجز على حساب نادي الزمالك".

وفقًا للأتي:

(44 مليون جنيه مصري تقريبًا)

(4 مليون جنيه مصري تقريبًا)

أي إجمالي المبلغ بالجنيه المصري (48 مليون جنيه مصري تقريبًا)

حساب بالدولار (335 ألف دولار تقريبًا)

حساب باليورو (5 آلاف يورو تقريبًا)

وذلك لإستيفاء حق الضرائب وإسقاطها من الضرائب المستحقة على نادي الزمالك.

وشهدت الفترة الماضية أزمة داخل أروقة نادي الزمالك من خلال الحجز على أرصدة النادي لصالح رئيس النادي الأسبق ممدوح عباس.