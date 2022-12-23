شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبى بين بيراميدز والداخلية فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق بيراميدز مع نظيره الداخلية سلبياً في الشوط الأول من عمر المباراة المقامة حالياً بين الفريقين على استاد بتروسبورت في إطار مواجهات الجولة الـ9 من بطولة الدوري المصرى الممتاز.

وبدأ بيراميدز المباراة بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: أحمد الشناوي،خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - عبد الله مجدي،خط الوسط: عبد الله السعيد - إسلام عيسى - بلاتي توريه - مصطفى فتحي،خط الهجوم: فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أحمد سامي - محمود دونجا - محمد صادق - هشام محمد - أحمد فتحي - كريم حافظ - إبراهيم عادل - دودو الجباس

بينما دخل الداخلية المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى: رضا السيد،الدفاع: آلان كيمبادي – محمد خليفة نصير - محمد نجيب - مؤمن عاطف،الوسط: أحمد سيد عبد النبي - كليتشي شيميزين - عبد العزيز سيد – كريستوفر جوهان - وليد مصطفى،الهجوم: مصطفى فوزي.

ويتواجد على على دكة البدلاء: أحمد طارق سليمان – أحمد محمود – محمود شديد قناوي – محمود طلعت – سمير فكري – هشام صبري – حسين رجب – أحمد رشيد – عيسى عبد الله.

يحتل فريق بيراميدز المركز الرابع في جدول ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة، حصدهم من 8 مباريات، حيث حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر مواجهة واحدة كانت أمام الزمالك، سجل لاعبوه 10 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف.

ويحتل فريق الداخلية المركز قبل الأخير بجدول ترتيب الدورى، برصيد 4 نقاط، حصدهم من 8 مباريات، لم يحقق الفوز فى أى مباراة وتعادل فى 4، وخسر 4 مواجهات، سجل لاعبوه 3 أهداف واستقبلت شباكهم 10 أهداف.