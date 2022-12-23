شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى يستقر على 22 لاعبا لمعسكر 48 ساعة بالقاهرة استعداد للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر طارق العشرى المدير الفنى لفريق سموحة على السفر للقاهرة بـ 22 لاعب للدخول فى معسكر مغلق لمدة 48 ساعة استعدادا لموقعة الأحد المقبل على ملعب السلام ضمن مباريات الاسبوع التاسع من بطولة الدوري.

وجاءت قائمة اللاعبين، لهانى سليمان وعمر صلاح وخالد عبد الفتاح وأحمد حكم ومحمود شبانه و صديق اوجولا ومحمد نادى وشريف رضا واحمد مصطفى و محمد عصام ومحمود عبد الحليم "حليمو" واحمد جمال و بنجامين بواتينج واحمد عبد الرسول وممدوح عبدربه و دوكوا دودو و محمد سعيد "مكرونه" وأبو بكر محمد والصباحى عماد و على ذكى و سعيد هانى.

وحرص محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة على الاجتماع باللاعبين وطالبهم بالاداء الرجولى والتركيز حتى الثانية الأخيرة فى المباراة .

ويخوض فريق سموحة تدريبه الأول فور وصوله الى فندق الإقامة.