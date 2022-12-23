شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى يستقر على 22 لاعبا لمعسكر 48 ساعة بالقاهرة استعداد للأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقر طارق العشرى المدير الفنى لفريق سموحة على السفر للقاهرة بـ 22 لاعب للدخول فى معسكر مغلق لمدة 48 ساعة استعدادا لموقعة الأحد المقبل على ملعب السلام ضمن مباريات الاسبوع التاسع من بطولة الدوري.
وجاءت قائمة اللاعبين، لهانى سليمان وعمر صلاح وخالد عبد الفتاح وأحمد حكم ومحمود شبانه و صديق اوجولا ومحمد نادى وشريف رضا واحمد مصطفى و محمد عصام ومحمود عبد الحليم "حليمو" واحمد جمال و بنجامين بواتينج واحمد عبد الرسول وممدوح عبدربه و دوكوا دودو و محمد سعيد "مكرونه" وأبو بكر محمد والصباحى عماد و على ذكى و سعيد هانى.
وطالب طارق العشري اللاعبين بالتركيز والأداء الرجولي أمام الأهلي مؤكدًا على أن المباراة صعبه ولكنها ليست بالمستحيلة ، ويعود لصفوف فريق سموحه خالد عبد الفتاح المدافع الأيمن عقب غيابه عن مباراة الاتحاد للإيقاف .
وكان فرج عامر رئيس نادي سموحه قد حضر التدريب الأخير وطالب اللاعبين بالخروج من نفق النتائج السيئة والعودة للانتصارات.
على صعيد متصل ، أكد الجهاز الطبي بالأهلي، جاهزية محمد عبد المنعم مدافع الأحمر للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه عقب تعافيه من شكواه بآلام في الركبة خلال الأيام الماضية.
ويشارك محمد عبد المنعم في تدريبات الأهلي غدا الجمعة، عقب تعافية من الإصابة بآلام في الركبة، حيث خاض اللاعب تدريبات تأهيليلة رفقة زميله طاهر محمد طاهر على هامش تدريبات الأهلي الجماعية .
وغاب محمد عبد المنعم عن مباراة فريقه الأخيرة ضد فاركو بسبب الإيقاف، قبل أن ينتهي الإيقاف ويصبح متاحا أمام الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر للمشاركة الأساسية في مباراة سموحة.