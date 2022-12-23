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جدول مباريات اليوم الجمعة بالمواعيد والقنوات الناقلة

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الشارقة - اميمة ياسر -    

تقام اليوم الجمعة مباراتين ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري رابطة الأندية المحترفة.

ومن المقرر أن يلتقي الاتحاد السكندري مع سيراميكا كليوباترا، والداخلية أمام بيراميدز.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع في جدول ترتيب برصيد 17 نقطة، بفارق نقطتين أمام الاتحاد صاحب المرتبة السادسة.

ويأتي سيراميكا في المركز السابع برصيد 11 نقطة، فيما يحتل الداخلية المركز الـ17 (قبل الأخير) برصيد 4 نقاط.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الجمعة بالمواعيد والقنوات الناقلة

الاتحاد السكندري × سيراميكا كليوباترا.. 5 مساء.. Ontime sports 2

الداخلية × بيراميدز.. 7 مساء.. Ontime sports 1

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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