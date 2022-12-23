الشارقة - اميمة ياسر -
تقام اليوم الجمعة مباراتين ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري رابطة الأندية المحترفة.
ومن المقرر أن يلتقي الاتحاد السكندري مع سيراميكا كليوباترا، والداخلية أمام بيراميدز.
ويحتل بيراميدز المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة، بفارق نقطتين أمام الاتحاد صاحب المرتبة السادسة.
ويأتي سيراميكا في المركز السابع برصيد 11 نقطة، فيما يحتل الداخلية المركز الـ17 (قبل الأخير) برصيد 4 نقاط.
ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الجمعة بالمواعيد والقنوات الناقلة
الاتحاد السكندري × سيراميكا كليوباترا.. 5 مساء.. Ontime sports 2
الداخلية × بيراميدز.. 7 مساء.. Ontime sports 1