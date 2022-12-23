شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلى يستكشف سموحة وطريقة لعب العشرى قبل موقعة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى برفقة جهازه المعاون على استكشاف فريق سموحة بمشاهدة مبارياته فى الدورى وطريقة لعبة مدربه طارق العشرى للوقوف على نقاط القوة والضعف له قبل ملاقاته فى السابعة مساء الأحد المقبل على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدورى الممتاز.

حقق الاهلى فوزا قاتلا على حساب مضيفه فاركو بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الدورى المصرى، ليستعيد نغمة الانتصارات سريعا، فى المقابل حقق الزمالك انتصار عريضاً على حرس الحدود برباعية دون رد، وبتلك النتيجة واصل الزمالك مطاردة الأهلى، متصدر ترتيب الدورى المصرى، بعدما احتل الوصافة بـ20 نقطة بفارق نقطتين عن المارد الأحمر.

فى سياق أخر، وكشفت تقارير صحفية تونسية أن الاهلى دخل فى مفاوضات مع النجم الساحلى التونسى من أجل التعاقد مع نجمه الصاعد محمد الضاوى، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر فى الدور الثانى من عمر مسابقة الدورى المصرى.

أكد موقع "فوت 24" التونسى أن إدارة الأهلى ترغب فى ضم اللاعب الذى يشغل مركز الجناح الأيمن فى النجم الساحلى، والبالغ من العمر 19 عامًا بعدما ظهر بمستوى جيد مع جوهرة الساحل.وأكد الموقع التونسى أن كريستو سجل 4 أهداف مع النجم الساحلي، وصنع آخر في 6 مباريات، في الدوري التونسي الممتاز هذا الموسم.

فيما ذكر عمار الجمل لاعب النجم الساحلي السابق في تصريحات إذاعية أن الأهلي يريد التعاقد مع اللاعب التونسي مقابل ما تبقى من قيمة الغرامة الموقعة على النجم الساحلي في ملف سليماني كوليبالي لاعب الأهلي السبق الهارب والذي لم يتم تسديدها بالكامل حتى الآن، حيث يتبقى قسطين من قيمة الصفقة.

وتبلغ قيمة كريستو التسويقية وفقا لموقع ترانسفير ماركت 400 ألف يورو، ويحق للنادي الأهلي أن يضمه في قائمته كلاعب تحت السن، باعتباره مواليد مايو 2003.