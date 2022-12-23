شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع ينهى استعداداته الليلة لمواجهة فيوتشر ويدخل معسكرا مغلقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق طلائع الجيش بقيادة محمد يوسف اليوم الجمعة استعداداته لمواجهة فيوتشر المقرر لها السابعة مساء غداً السبت على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الطلائع مرانه الاخير على ملعبه ثم يعلن محمد يوسف قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق الليلة.

ويستعيد فريق طلائع الجيش جهود نجميه أحمد أيمن منصور وخالد سطوحى في مباراة فيوتشر بعد انتهاء الايقاف، وغاب ثنائى طلائع الجيش عن مباراة البنك الاهلى التي فاز بها الفريق بهدف دون رد بسبب الإيقاف بعدما نال كل منهما الإنذار الثالث في مباراة غزل المحلة.

ويحتل طلائع الجيش المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط، بعدما لعب 8 مباريات فاز فى 3 مباريات وتعادل فى لقاء وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 14 هدفا.

في سياق أخر، عكف محمد يوسف، على دراسة مباريات فيوتشر فى الدوري، وآخرها مباراته مع غزل المحلة والتى فاز بها بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة، للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق.

ووجه محمد يوسف تحذيرا شديد اللهجة للاعبيه من صعوبة مباراة فيوتشر الذى لم يتعرض للخسارة طوال 8 مباريات بالدوري مؤكداً على ضرورة إستمرار نغمة الانتصارات بعد الفوز على البنك الاهلى بالجولة الماضية.

ويواصل محمود وحيد الظهير الايسر لنادى طلائع الجيش تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من شد السمانة للتعافى من الإصابة والعودة للملاعب.