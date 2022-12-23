شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي ..محاضرة من كولر ..فقرة بدنية وتدريبات للحراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي محاضرة قصيرة للاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم صباح اليوم ،الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وأدى اللاعبون فقرات بدنية تحت إشراف أندرياس أندويا، مخطط الأحمال، بينما قاد ميشيل يانكون مرانا قويا لحراس المرمى بمشاركة محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، شهد تخصيص فقرات متنوعة في إطار التحضير للمباريات القادمة.

ويلتقي الأهلي مع سموحة في السابعة مساء الأحد المقبل على ملعب الأهلي بالسلام، ضمن منافسات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز..وكان الأهلي قد تغلب في المباراة الماضية على فريق فاركو بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية

على صعيد متصل ، يدرس مارسيل كولر المدير الفني للأهلي توظيف محمد شريف في مركز جديد خلال مشاركته في مباريات الفريق الأحمر، بخلاف مركز رأس الحربة الذي شارك فيه اللاعب بشكل أساسي في آخر 3 مواسم مع الأهلي، وعودته للعب في مركز الجناح الأيسر.

ودفع كولر بمحمد شريف في مركز الجناح الأيسر خلال مباراة فريقه الأخيرة ضد فاركو بالدوري، بعدما شارك بديلا في المباراة وسجل هدف الفوز في الوقت القاتل من عمر المباراة من رأسية رغم أنه كان يلعب في مركز الجناح وهو المركز الذي كان يشارك فيه مع الأهلي قبل خروجه للإعارة إلى إنبي، في الوقت الذي شارك فيه حسام حسن كمهاجم صريح في هذه المواجهة.

كما يدرس كولر منح الفرصة لحسام حسن في اللعب بمركز رأس الحربة وإعادة محمد شريف إلى مركز الجناح الأيسر، لاسيما مع وجود عجز في مركز الجناحين الأيمن والأيسر، بخلاف رغبته في إجراء تدوير بين اللاعبين وعدم الاعتماد على مجموعة محددة من الأسماء في هذا المركز.

ويفضل كولر إعادة حسام حسن إلى مركزه الأساسي كرأس حربة، بعدما وظفه في مركز الجناح الأيسر بأكثر من مباراة، ولكنه لم يقدم مستويات جيدة في هذا المركز.