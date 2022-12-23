شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات الجولة التاسعة للدورى المصرى اليوم بإقامة مباراتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق، اليوم الجمعة، منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدورى الممتاز موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى هذا الأسبوع من البطولة.

الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدورى المصرى 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلى فى المركز الثالث.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022، بينما لم تنته بعد منافسات نسخة كأس مصر حيث صعد الرباعى الأهلى والزمالك وسموحة وبيراميدز لنصف نهائى البطولة.

انطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، والذى كانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلى هو البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.

مواعيد مباريات الجولة التاسعة للدورى المصرى

الجمعة 23 ديسمبر

الاتحاد السكندري & سيراميكا..5 مساء

الداخلية & بيراميدز..7 مساء

السبت 24 ديسمبر

أسوان & انبى..2.45 ظهراً

غزل المحلة & فاركو..5 مساء

حرس الحدود & البنك الاهلى ..5 مساء

فيوتشر & طلائع الجيش..7 مساء

الأحد 25 ديسمبر

الاسماعيلى & المصرى البورسعيدى..2.45 ظهراً

المقاولون العرب & الزمالك..5 مساء

الأهلى & سموحة ..7 مساء

القناة الناقلة لمباريات الدورى المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.