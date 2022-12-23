فيريرا يدرس استمرار يوسف أسامة نبيه فى التشكيل الأساسى للزمالك أمام المقاولون

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القاهرة - سامية سيد - يدرس البرتغالى جوسفالدوا فيريرا، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، استمرار الدفع بيوسف أسامة نبيه لاعب الفريق الأبيض أساسياً فى مواجهة المقاولون العرب المقبلة، والمقرر لها بعد غد الأحد على ملعب الأخير ضمن منافسات الأسبوع التاسع من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويؤمن فيريرا بقدرات يوسف أسامة نبيه فى قيادة الخط الأمامى للفريق الأبيض بعدما أثبت أحقيته وجدارته فى المباريات التى شارك فيها وآخرها لقاء حرس الحدود الماضى الذى شارك فيه اللاعب أساسياً واستطاع افتتاح باكورة أهداف الفريق الأبيض فى الدقيقة الخامسة عشر من عمر المباراة التى انتهت بفوز فارس ميت عقبة برباعية نظيفة من توقيع شيكابالا وزيزو (هدفين) ونبيه.

وطلب البروفيسور من يوسف أسامة نبيه مواصلة المستوى الجيد، الذى ظهر عليه وبذل أقصى جهد فى التدريبات الجماعية، مؤكداً له أن بات من العناصر والركائز الأساسية فى صفوف الفريق الأبيض التى لا غنى عنها، وحذره فى ذات الوقت من التهاون أو الغرور خصوصاً أنه لا يوجد لاعب ضمن مكانة في التشكيل الأساسى في ظل عملية التدوير التي يقوم بها في الفريق.

ويؤمن فيريرا أن فريقه ليس فى أفضل حالاته خصوصاً بعد ضم لاعبين جدد، ويقدم أحيانا مستويات مميزة، وأحيانا الفريق يفوز دون معاناه مطالباً الجميع بالصبر لأنه لا يزال أمامه بعض الوقت كي يصل للمستوى الذي يريده، وحتى يفهم اللاعبون طريقة اللعب.

ويحتل الزمالك المركز الثانى في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 20 نقطة بعد أن خاض 8 مباريات حقق الفوز فى 6 مواجهات بينما تعادل في لقاءين ولم يتلق أى هزيمة، حيث يبحث الفارس الأبيض عن مواصلة الانتصارات أمام المقاولون العرب يوم الأحد المقبل.