الإسماعيلى يدخل اليوم معسكرا مغلقا استعداداً لمواجهة المصرى

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القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الإسماعيلى بقيادة أيمن الجمل، اليوم الجمعة، معسكر مغلقاً تحضيراً لمباراة المصرى البورسعيدى المقرر لها الثالثة إلا ربع عصر الأحد المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدورى الممتاز.

ويأتى المعسكر المغلق حرصا من أيمن الجمل وجهازه المعاون على تجهيز اللاعبين لمواصلة الانتصارات من أجل تحسين وضع الفريق الذى لا يليق باسمه وشعبيته داخل وخارج مصر.

وأعلن مجلس الإسماعيلى صرف مكافأة فوز للجهاز الفنى ولاعبى الدراويش بالإضافة إلى مكافأة إجادة لكل من باهر المحمدى وعمر الوحش وياو أنور عقب الفوز على انبى بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة.

على صعيد مختلف تأكد غياب باهر المحمدى مدافع الإسماعيلي، عن مواجهة فريقه المقبلة ضد المصري البورسعيدي بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ونال مدافع الدراويش الدولي البطاقة الصفراء الثالثة له هذا الموسم فى لقاء إنبي والذى سجل خلاله هدف تعزيز الإنتصار من ركلة جزاء فى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي من عمر المباراة التى أقيمت عصر الثلاثاء على ملعب بتروسبورت بالقاهرة ضمن منافسات الدوري العام.

كما سيغيب محمد حسن لاعب خط وسط الفريق أيضًا عن اللقاء القادم بعد حصوله على البطاقة الحمراء إثر نيله بطاقتين صفراتين خلال المباراة.